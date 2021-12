Um homem identificado como Vitor da Silva Lins, de 31 anos, cinegrafista da Câmara Municipal de São Paulo, morreu a tiros durante um assalto na cidade de Paraty. A tragédia ocorreu pouco depois de o turista desembarcar na cidade. O rapaz, que estava acompanhado da namorada, teria se recusado a entregar sua mochila a três assaltantes no Centro Histórico.

Depois de desembarcar na rodoviária da cidade, no final da madrugada de quinta-feira (dia 23), o casal seguia à pé para a pousada onde ficaria hospedado, quando foi surpreendido pelos três criminosos. Um deles atirou no turista por ele se recusar a entregar a mochila. A namorada dele teve sua mochila roubada pelos assaltantes que fugiram. O crime provocou uma grande mobilização policial na cidade, com apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que tem à frente o delegado de polícia Marcello Russo.

Com a ajuda de câmeras de segurança, os autores foram identificados. Cerca de oito horas depois do roubo seguido de morte, dois adolescentes envolvidos no crime foram apreendidos. Eles estavam na Ilha das Cobras. Um tem 17 anos e o outro 16. Levados para a delegacia de Paraty, os menores foram reconhecidos pela namorada de Vitor e confessaram o crime.

Na parte da tarde, a Polícia Militar encontrou o corpo do terceiro suspeito de envolvimento, que não teve o nome divulgado. O cadáver estava numa área de mata no bairro Olaria. A polícia suspeita que ele tenha sido morto a mando de traficantes do bairro devido à repercussão da morte do turista e à movimentação intensa de policiais.



A Câmara de Vereadores de São Paulo divulgou uma nota lamentando a morte do cinegrafista e prestando solidariedade à família.