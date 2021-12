Um caminhoneiro, de 68 anos, estava dormindo em seu veículo na noite de segunda-feira (dia 27), quando a carreta começou a pegar foto. Genildo Francisco de Souza não acordou e nem percebeu o que estava ocorrendo. Porém, policiais militares que passavam pelo local, notaram os sinais de fumaça na cabine, viram que o fogo já estava se alastrando e salvaram o caminhoneiro. O fato ocorreu no pátio do posto de combustíveis Flumidiesel, na altura do km 276 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

De acordo com as informações, os PMs bateram com força nas portas e vidros da cabine, objetivando despertar o homem que dormia profundamente. O motorista demorou a acordar, mas felizmente se levantou a tempo de se evitar uma tragédia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiram conter as chamas. No entanto, a carreta de Genildo foi total destruída.

Fotos: Divulgação