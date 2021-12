Após receber duas denúncias anônimas, a Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (dia 29), cinco suspeitos de envolvimento com tráfico em Volta Redonda.

A primeira ocorrência aconteceu no bairro São Carlos e as equipes do GAT I e do Serviço Reservado do 28º Batalhão de Polícia Militar, com apoio da Supervisão de Oficial, prenderam um homem por tráfico de drogas. Ele estava com uma pistola calibre 9 mm com 10 munições intactas, 44 Pedras de crack, 44 sacolas de maconha e 100 pinos de cocaína.

A outra aconteceu no bairro Nova Primavera e os agentes prenderam quatro suspeitos de tráfico de drogas. Com eles, foi apreendido dois aparelhos celulares e uma pistola calibre 9 mm.

As denúncias aconteceram após a divulgação de mensagem do tenente-coronel André Santos de Souza pedindo a colaboração da população no combate ao crime.

Fotos: Divulgação PM