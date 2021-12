Será sepultado nesta quinta-feira (dia 30) o corpo do empresário do setor de construção civil Marcus Aurélio Monteiro da Silva, de 74 anos. Ele estava internado em um hospital particular na Rodovia dos Metalúrgicos, onde tratava de problemas pulmonares. O velório será no cemitério Portal da Saudade.

Marcus era irmão do ex-presidente do Voltaço, Maurício Monteiro, o Porreca, que morreu recentemente. O horário do enterro não foi informado pela família.

Foto: Reprodução