A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) apreendeu na tarde desta quarta-feira (dia 29) mais uma moto barulhenta e sem placa transitando em via pública. O condutor foi abordado na Avenida 12 de Outubro, no bairro Aterrado, após o ruído do escapamento adulterado chamar a atenção dos agentes.

O órgão, junto à Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), tem intensificado as fiscalizações para coibir as motos barulhentas, que trafegam com o escapamento adulterado ou livre – o que faz aumentar o barulho a níveis não permitidos por lei.

Durante a abordagem ao condutor, guardas municipais encontraram uma série de irregularidades no veículo que estava sem placa; pneu traseiro ‘careca’; sem os dois retrovisores; descarga livre; sem paralama traseiro; manopla de embreagem quebrada; lente da lâmpada pisca-alerta dianteira quebrada e falta de carenagem que cobre e protege a bateria.

O veículo, que pertence a um motoboy, teve cinco multas anotadas e foi removido ao Depósito Público por “oferecer risco para o próprio motociclista e demais motoristas e pedestres, já que o ruído excessivo pode tirar a atenção de outros condutores, e também porque as irregularidades não poderiam ser sanadas no local”, como explicou o comandante da GMVR, João Batista dos Reis, acrescentando que o barulho em excesso das motocicletas compromete o sossego da população.

“Esse ruído não só perturba o trabalho e o sossego, como tira também a atenção dos outros condutores no trânsito”, concluiu.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública (SEMOP), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, a ideia é fortalecer ainda mais as forças de segurança e continuar combatendo intensamente essa prática ilícita, para dar mais sossego à população.