A 90ª DP (Barra Mansa) prendeu, nesta quarta-feira (dia 29), um homem acusado de estuprar a própria esposa. O crime foi cometido na frente da mãe da mulher. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Segundo as investigações, no dia 9 de novembro deste ano, a vítima ligou para o autor, comunicou o rompimento do relacionamento e que deixaria o imóvel em que moravam juntos. O acusado foi até a residência do casal com uma arma de fogo, ameaçou a sogra e forçou esposa a praticar sexo como forma de “castigo” pelo término da relação.

O caso foi registrado na delegacia. Um mandado de prisão foi decretado pela Justiça e o autor foi preso.