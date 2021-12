A Câmara Municipal de Piraí vai devolver mais de R$ 1,7 milhão de sobras do repasse de verba mensal obrigatória à Prefeitura da cidade. O anúncio será feito pelo presidente Alex Joaquim (PL), em cerimônia simbólica nesta quinta-feira (dia 30), com a presença dos demais vereadores e do prefeito Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, o Tutuca (PSC).

O valor representa economia de aproximadamente 21% em relação ao repasse total de R$ 8,3 milhões destinados ao Legislativo, do orçamento anual do município. Os duodécimos são transferidos mensalmente pelo Poder Executivo, a fim de que o Legislativo use os recursos para custeio, pagamento de salários e investimentos próprios, já que é um poder independente.

“Trata-se de uma questão de zelo com o dinheiro do contribuinte e de administrar com responsabilidade. Planejamos isso no início do ano e conseguimos executar, conforme a meta estabelecida”, afirmou o presidente Alex Joaquim.

O ano de 2021 foi marcado pelo início de uma nova legislatura, com a entrada de cinco vereadores, além dos seis reeleitos. “Em um ano com tanta dificuldade por conta da pandemia, não deixamos de atender a população e cumprimos à risca todas as determinações legais, como tem sido a nossa marca administrativa”, disse o parlamentar.

Os recursos devolvidos poderão ser utilizados em qualquer área da administração municipal. “Vamos continuar trabalhando fortemente para levar ao Executivo as demandas da população”, afirmou o parlamentar, ao lembrar que, ao longo do ano, foram apresentadas 1.097 proposituras na Câmara. “É importante salientar que queremos ser parceiros da Prefeitura para alcançar o bem comum, que é a qualidade de vida dos nossos cidadãos, é para isso que estamos aqui”, concluiu o presidente.

A solenidade de entrega simbólica do cheque no valor de R$ 1.760.387,67 terá transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no Youtube e na página do Facebook, a partir das 10h.