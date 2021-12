A Polícia Civil prendeu na tarde desta desta quinta-feira (dia 30), em Barra Mansa, um homem, de 20 anos, suspeito de envolvimento no assassinato Matheus Lucas Narciso Santos, de 18, no mês passado. Além dele, outros dois suspeitos estão com ordem de prisão decretada pela Justiça. O rapaz preso nesta tarde trabalha como padeiro e foi identificado por meio de imagens gravadas através de câmeras de segurança no local.

O crime ocorreu no dia 1º de novembro, na Rua Geraldo David Ferret, no bairro Vista Alegre, e teve grande repercussão na época. Três homens participaram do assassinato de Matheus e o motivo, segundo a investigação, foi por acreditarem que ele integrasse uma facção rival. Matheus foi morto a tiros.

Foto: Reprodução