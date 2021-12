Alguns dos mais tradicionais destinos turísticos para o Réveillom, as cidades praianas do estado do Rio Armação de Búzios e Cabo Frio, e os balneários paulistas Guarujá, Santos e São Sebastião têm registrado aumento nos atendimentos de gripe causados pelo vírus Influenza, superando, inclusive, os números da Covid-19 nos hospitais.

De acordo com o portal Metrópoles, até a última terça-feira (dia 28), Búzios já havia atendido três mil pessoas com sintomas respiratórios. Desses, apenas sete pacientes foram diagnosticados com Covid. Todos os demais estavam com H3N2. Já em Cabo Frio, entre o dia 1º e o dia 27, quase seis mil pessoas procuraram atendimento médico com sintomas gripais.

Da mesma forma, em São Sebastião (SP), foram registrados 134 atendimentos normais no período de 13 a 22 de dezembro e 371 respiratórios no mesmo período. No Guarujá, os atendimentos diários de casos com síndromes gripais subiram de 150 para 600. Já em Santos, devido à alta procura, três tendas foram instaladas para o atendimento exclusivamente de pacientes com sintomas de síndromes gripais.

Com informações do portal Metrópoles / Foto: Reprodução