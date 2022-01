O zagueiro Dedé Vital foi anunciado como novo reforço para a Ponte Preta. O jogador, que já foi convocado para defender a Seleção Brasileira pelo técnico Tite, estava sendo disputado por equipes como Botafogo e Fluminense para a temporada de 2022.

Na próxima semana, o jogador irá fazer os tradicionais exames clínicos e físicos.

Aos 33 anos, Dedé está recuperado de lesão (vinha treinando no Volta Redonda, inclusive) e terá na Ponte o primeiro passo para retomar a carreira interrompida em 2019. O último jogo dele, que foi diversas vezes apontado como melhor zagueiro em atividade no país, foi uma vitória pelo Cruzeiro, equipe com a qual foi bicampeão brasileiro e da Copa do Brasil, contra o Corinthians.

Foto: reprodução da rede social