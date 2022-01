O vereador Sidney Dinho (Patriota), de 50 anos, tomou posse, neste sábado (dia 1º), como presidente da Câmara de Volta Redonda. Junto com a mesa diretora, ele está na Câmara em reunião com servidores.

Essa é a segunda vez que assume a função e, em recente entrevista ao jornal Folha do Aço, Dinho falou sobre os seus projetos e desafios no comando da Casa Legislativa. “É de suma importância nos preparar para encarar os desafios das mudanças. Será um ano de mudanças na Câmara Municipal de Volta Redonda”, afirma.

Confira a entrevista:

Folha do Aço: O senhor assumirá a Câmara pela segunda vez. O que a experiência adquirida no outro período pode contribuir neste retorno à direção da mesa diretora?

Sidney Dinho – Fui presidente no ano de 2017 e assumirei agora no dia 1º de janeiro pela segunda vez. Apesar de já ter passado pela função, este ano participei de alguns cursos de capacitação para ordenadores de despesas, em razão das mudanças significantes na legislação de licitações e compras, orientações do Tribunal de Contas etc. O fato de ter passado pela função nos ajuda, porém é de suma importância nos preparar para encarar os desafios das mudanças. Será um ano de mudanças na Câmara Municipal de Volta Redonda.

O Município, assim como o país, enfrenta uma grave crise financeira. Como o trabalho do Legislativo pode contribuir para alavancar a economia e outros setores de VR?

A Câmara Municipal é a Casa de Leis do nosso Município. O prefeito tem se reunido com vários segmentos da cidade para atuar de forma a recuperar as finanças da cidade. Estaremos à disposição para, dentro de nossas atribuições, ajudar o nosso município. Não podemos abrir mão de nossa independência, mas a harmonia, tenho certeza que será uma constante.

Em 2021, a Câmara teve uma relação muito próxima ao governo municipal, com todas as mensagens de autoria do prefeito aprovadas. No próximo ano, como o senhor espera que será o relacionamento entre os dois poderes?

Nossos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) são independentes, porém harmônicos. Não vejo dificuldades em ter bom relacionamento com o Poder Executivo. Os vereadores têm demonstrado que querem ajudar o atual governo a recuperar nossa cidade. Estamos saindo de uma crise financeira mundial e não é momento para se colocar política e interesses pessoais à frente de qualquer coisa. A população precisa muito ser ajudada e faremos a nossa parte neste sentido.

Como é a relação do vereador Sidney Dinho com o prefeito Neto?

Excelente. Nos respeitamos e temos um diálogo aberto para tratar de qualquer assunto inerente às nossas atribuições.

Qual será a prioridade do mandato do senhor como presidente?

A princípio quero modernizar o funcionamento da Câmara, acabando com os processos legislativos em papel e os tornando eletrônicos. Também pretendo realizar concurso público para o cargo de Agente Legislativo, atualizar o nosso Regimento Interno e Lei Orgânica do Município (LOM), assim como investir na infraestrutura da Casa, que carece de cuidados.

E o principal desafio?

Conseguir em um ano fazer tudo que tenho em mente como meta. É um curto período em que teremos que trabalhar intensamente, contando com a ajuda dos servidores e vereadores, para conseguir tornar este ano, um marco para uma nova etapa da Câmara de Volta Redonda.

Vamos entrar em ano eleitoral, como administrar neste período uma Casa onde alguns nomes já se colocam como pré-candidatos a deputado?

Não vejo dificuldades nisso. Os vereadores que serão candidatos sabem dos compromissos que têm com a Câmara e não acredito que deixarão suas responsabilidades como vereadores por conta de suas campanhas.

O senhor será candidato a algum cargo em 2022? Qual?

Há uma predisposição da Executiva Estadual do Patriota de que eu seja candidato a Deputado Federal. Se assim ficar definido e meu nome for aprovado nas convenções, entraremos de cabeça nesta disputa para buscar um espaço que nossa região carece. Não quero aqui falar sobre o mandato de A ou B, porém tenho comigo que nosso município e nossa região pode ter uma maior representatividade no cenário político federal.

Pretende mudar de partido dentro da janela eleitoral?

Não tenho esta intenção. Estou no Patriota desde 2016 e tenho grande afinidade com a legenda e seus dirigentes estaduais e federais. Patriota é a minha casa.