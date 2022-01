Barra Mansa registrou na noite de Réveillon (sexta-feira, dia 31) mais um assassinato. Um rapaz foi morto a tiros na Rua Sebastião Carlos Alvarenga, no bairro Vila Elmira. Ainda não há informações sobre o autor do crime ou as circunstâncias do homicídio, registrado na 90ª DP (Barra Mansa). Acionada, a Polícia Militar esteve no local para preservar a cena do crime e acionar a perícia da Polícia Civil.