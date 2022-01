Neste feriado do Ano Novo, que vai de 31/12 a 2/1, serão realizadas 25 blitzes da Operação Lei Seca espalhadas pela capital e região metropolitana do Rio de Janeiro. Todo efetivo, que conta com 250 agentes, será mobilizado. A novidade deste ano é que os policiais militares que atuam nas blitzes, e que são os responsáveis pelas abordagens aos motoristas, utilizam câmeras operacionais portáteis instaladas nas fardas. A Lei Seca conta com 40 câmeras que foram adquiridas pelo Governo do Estado.

“É muito importante a implantação destas câmeras que darão ainda mais transparência à Operação Lei Seca, além de proteger a população e os agentes públicos de qualquer fato que possa ocorrer nas blitzes”, disse o tenente-coronel Fábio Pinho, Superintendente da Operação Lei Seca.

Paralelo ao trabalho de fiscalização, os agentes de educação da Lei Seca atuam na prevenção com os 28 agentes cadeirantes. Eles estarão em pontos da cidade com maior fluxo de pessoas para alertar a população sobre os perigos de misturar bebida alcoólica e direção.

Balanço da Operação Lei Seca

A Operação Lei Seca é um programa educativo e de fiscalização que foi lançado em março de 2009, pela Secretaria de Estado de Governo. Desde o início das ações até a madrugada de 29/12/2021, 3.563.177 motoristas foram abordados e foi detectada alcoolemia em 231.496 pessoas.

Na última quarta-feira (dia 22) foi iniciada a Operação Verão da lei Seca, com blitzes diurnas de fiscalização e conscientização nos principais acessos às praias, áreas de lazer e cachoeiras. As ações estão acontecendo em toda a Região Metropolitana e Interior do estado e vão durar até o fim da estação, em março. As blitzes noturnas continuam acontecendo normalmente.

Divulgação / Governo do Estado do RJ