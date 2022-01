Uma briga de bar em Paty do Alferes terminou com um jovem esfaqueado na noite do último domingo (dia 2), em um estabelecimento localizado na estrada que liga o distrito de Arcozelo ao bairro Maravilha. A agressora, uma mulher de 53 anos, atacou a vítima, um rapaz de 26, causando uma perfuração no abdômen. O jovem foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Luiz Gonzaga, em Miguel Pereira.

A mulher fugiu do estabelecimento deixando para trás a faca usada no crime. Até o momento, ela ainda não foi localizada.

Foto: Reprodução