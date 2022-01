No final da manhã de segunda-feira (dia 03) policiais militares receberam uma denúncia sobre tráfico de drogas na Rua Aprígio Barbosa Lima, no bairro Jardim Independência, em Quatis. Os agentes seguiram até o local e foram recebidos por duas mulheres, de 39 e 18 anos, que autorizaram a revista. No imóvel, foram encontrado 10 tabletes pequenos de maconha, 42 pinos de cocaína e uma balança de precisão. Diante do flagrante, a jovem, identificada apenas como Ana, informou que os entorpecentes pertenciam a seu namorado, de nome Yago. O rapaz foi localizado por telefone e compareceu à casa, onde confirmou ser dono da cocaína e maconha encontradas. O casal e a dona da casa foram levados à delegacia de polícia de Porto Real, onde Yago e Ana ficaram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. A dona da residência foi ouvida e liberada.