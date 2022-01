Nesta quarta-feira (dia 5), encerram as inscrições do concurso com 4.537 vagas para nível superior da Petrobras. Os salários variam entre R$6.937,43 e R$11.716,82, além de benefícios. As inscrições devem ser feitas pelo site do Cebraspe, sob taxa de participação de R$ 79,83.

São 757 vagas imediatas e o restante para formação de cadastro reserva. Os aprovados poderão ser convocados para lotação em qualquer região do país.

As vagas são para profissionais com formação nas ênfases Ciência de Dados, Análise de Sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio), Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos), Engenharia de Processamento, Engenharia Civil, Engenharia de Segurança de Processo, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Naval, Análise de Comércio e Suprimento, Análise de Transporte Marítimo, Geofísica (Física, Geologia), Geologia, Economia e Administração. Os convocados poderão trabalhar em qualquer área ou unidade, a depender da necessidade da Petrobras.