Com o avanço da variante Ômicron no mundo todo e após as festas de fim de ano, no Brasil o número de infecções pela Covid-19 cresceu em 18 estados e no Distrito Federal. A média móvel de contaminações em todo o país, que era de 5.033 em 28 de dezembro, evoluiu para 12.467 novos infectados ao dia nessa quarta-feira (dia 5), o que representa uma alta de 147,7% em nove dias.

O aumento foi constatado em Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Espírito Santo.

O levantamento foi feito a partir de dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Com informações do Metrópoles.