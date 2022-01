A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai aplicar nesta quinta-feira (dia 6) a segunda dose da vacina Janssen. As pessoas acima de 18 anos que receberam a primeira aplicação até o dia 13 de julho poderão ir até os seguintes postos: ESF Liberdade, ESF Paraíso, ESF Jardim Beira Rio, Policlínica Cidade Alegria e Centro Municipal de Imunização (Posto do Estado) entre 13h30 e 16h.

Para receber a dose é preciso levar documento de identidade com foto e CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação recebido na primeira dose.

“A procura pela vacina da Janssen era grande, já que a primeira aplicação aconteceu há bastante tempo. Estávamos aguardando o envio do Ministério da Saúde para conseguir dar seguimento à aplicação da dose de reforço desse imunizante. Com a chegada dessa remessa, conseguimos agilizar ainda mais a vacinação dos nossos moradores”, declarou Tande Vieira, secretário municipal de Saúde.

Nesta quinta-feira também acontece a vacinação da segunda dose da Pfizer para as pessoas a partir de 12 anos, vacinadas com a primeira até o dia 16 de dezembro. Além disso, também estarão disponíveis as doses de reforço para a população a partir de 18 anos que recebeu a segunda dose até o dia 06 de agosto. Para esta ação não é necessário agendamento. Basta comparecer às seguintes unidades: postos de saúde, Centro Municipal de Imunização, Policlínica Manejo e Cidade Alegria, no período das 9h às 12h.