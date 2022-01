Durante patrulhamento na quarta-feira (dia 5), policiais militares acabaram prendendo um rapaz, de 25 anos, e uma moça, de 24, no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Com eles, os agentes encontraram 280 pinos de cocaína, sendo que uma pequena parte estava com o jovem, enquanto a maior quantidade da droga foi encontrada na residência da mulher. A dupla, junto com o material entorpecente, foi apresentada na 90ª DP.

Foto: Divulgação PM