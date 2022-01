Por determinação do governador Cláudio Castro e do secretário das Cidades, Uruan Andrade, equipes do DER-RJ e da SECID trabalham na desobstrução das vias e contenções emergenciais de encostas, em parceria com as prefeituras, Defesa Civil e outros órgãos do estado.

Desde o início dos temporais, que castigam diversas regiões fluminenses, engenheiros, técnicos e operários atuam nas rodovias com maquinário e caminhões para desobstruir e limpar os trechos afetados.



Entre as vias afetadas com o temporal, está a RJ-155, em Rio Claro, que esteve fechada de novo durante a madrugada de domingo. Às seis da manhã, a pista foi desobstruída e as equipes do DER-RJ atuam na limpeza.

“Nossas equipes estão empenhadas em atender com agilidade as demandas para restabelecimento do fluxo nas estradas mais afetadas pelas chuvas nos últimos dias”, disse o presidente do DER-RJ, Herbert Marques.

O DER alerta que as chuvas têm causado quedas d’água na pista, o que exige aos motoristas dirigir com cautela e atenção redobrada.

Divulgação / PCERJ