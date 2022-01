Um homem, de 34 anos, foi preso após agredir uma criança, de 11, na tarde de segunda-feira (dia 10), na Rua Broadway, no Centro de Vassouras. A agressão foi registrada pela câmera de monitoramento de um estabelecimento comercial.

As imagens mostram a criança andando na calçada com um guarda-chuva na mão quando o homem, sem mais nem menos, corre em sua direção e dá uma “voadora” no peito do menino. Em seguida, o agressor corre, enquanto o menino foi amparado por outras pessoas.

O delegado Luiz Jorge contou que o agressor foi preso nas proximidades. A mãe do agressor, que não teve a identidade divulgada, disse que ele sofre de transtornos mentais.



O homem foi autuado por lesão corporal, mas a Polícia Civil solicitou à Justiça que ele seja submetido a um exame de sanidade mental.