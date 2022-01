A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (dia 11), a Operação Rastreio, que visa desarticular quadrilha de roubo de carga especializada em ações contra funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT. A ação ocorre nos Municípios de Nova Iguaçu e São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Na operação, os policiais federais cumpriram dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal de São João de Meriti.

As investigações tiveram início em setembro de 2021 após a prática de vários roubos ocorridos no município de Nova Iguaçu. Neste período, conforme frisa a Polícia Federal, o funcionamento regular das atividades da EBCT mostrava-se de fundamental importância para a população local em virtude das consequências advindas da grave pandemia global de Covid-19.

Ainda, no decorrer das investigações, com o apoio e integração da Coordenação de Segurança Empresarial 01- CSEP/GSEP/RJ, das forças de segurança do estado, a Unidade de Repressão à Crimes Postais efetuou a prisão em flagrante de parte dos criminosos que integravam o bando, o que acarretou a interrupção das atividades criminosas do grupo.

Com a deflagração da operação e consequente colheita de elementos de prova busca-se o robustecimento das investigações e posterior apresentação das provas ao juízo competente a fim de subsidiar a condenação dos investigados.