Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) e militares prenderam, nesta terça-feira (dia 11), dois suspeitos de integrar o grupo responsável pela morte do traficante Ronald William Fernandes, ex-gerente da facção criminosa que atua na região. A vítima foi executada no dia 24 de dezembro do ano passado.

Durante a ação, os agentes também cumpriram um mandado de prisão contra o chefe do tráfico de drogas do bairro Habitat, que já está preso.

Segundo as investigações, Ronald foi morto com disparos de arma de fogo depois de contrariar interesses do grupo criminoso ao qual pertencia e se aliar à quadrilha rival.

Seis mandados de prisão e outros seis de busca e apreensão foram expedidos. Um dos procurados foi detido. Com ele os agentes apreenderam grande quantidade de crack.

Após a ação, os presos foram encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. As diligências continuam em busca de outros envolvidos no crime e no tráfico de drogas.