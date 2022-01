O Disque-Denúncia, através do Portal de Procurados, divulgou cartaz para ajudar a encontrar o suspeito de atirar contra cinco jovens após um show de Maiara e Maraisa em Angra dos Reis. O crime ocorreu na madrugada da última sexta-feira (dia 7) na Praia do Anil e a atração acontecia em comemoração ao aniversário da cidade.

Roni Souza Ferreira, de 20 anos, já é considerado foragido da Justiça e a Polícia Civil pede que quem tiver informações sobre seu paradeiro entre em contato com o Disque Denúncia, através do telefone 0300 2531177; pelo WhatsApp (21) 98849-6099; ou por meio do aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em qualquer um desses canais, o sigilo e o anonimato são garantidos.

O crime

O crime ocorreu por volta das 4h50, cerca de duas horas depois do show da dupla sertaneja Maiara e Maraisa. Roni Souza Ferreira é o principal acusado de atirar contra um grupo de cinco jovens, com idades entre 18 e 24 anos. De acordo com testemunhas, Roni teria supostos desafetos com alguns membros desse grupo e passou atirando contra eles.

Duas das cinco vítimas seguem internadas, enquanto as demais já receberam alta.