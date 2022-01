A Prefeitura de Angra dos Reis comunicou o adiamento dos shows do cantor Dilsinho e da banda Jota Quest como parte da programação pelos 520 anos da cidade, devido ao aumento de casos de Covid-19. As atrações aconteceriam na Praia do Anil, nesta quinta (dia 13) e sexta-feira (dia 14), respectivamente. Conforme informou o governo municipal, as apresentações serão remarcadas para datas futuras.

Vale lembrar que o show da banda Jota Quest já havia sido adiado antes por motivo semelhante. O grupo se apresentaria no dia 8 de janeiro, mas precisou adiar o show depois que alguns integrantes testaram positivo para a doença.

Segundo a Secretaria de Saúde, após um período de melhora expressiva nos indicadores relacionados à Covid-19 e um recente surto de Influenza A, houve, no início deste mês, importante aumento da procura pelas Tendas de Pré-Atendimento Covid-19. “Uma proporção crescente de casos positivados de covid e alguns diagnósticos da variante Ômicron foram registrados. Realidade que está presente em todas as cidades do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil e de todo o mundo”, destacou a prefeitura em comunicado, considerando que, mesmo com o esquema vacinal completo, é possível a transmissão do vírus e a manifestação da doença.

“Por isso, a Secretaria de Saúde sugeriu a suspensão dos shows na cidade. Vale ressaltar que, conforme as observações científicas, a variante Ômicron se espalha com mais facilidade e pode causar quadros infecciosos menos graves. Prova disto é que, nesta terça-feira, 11 de janeiro de 2022, há apenas um paciente internado no Centro de Referência Covid-19”, informou o governo municipal.

Imagem: Reprodução PMAR