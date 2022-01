O município de Volta Redonda tem mais uma loja da Rede AC Market. A segunda unidade do empreendimento do grupo Aceplan foi instalada no Loteamento Mirante do Bosque. A solenidade aconteceu na tarde de quinta-feira (dia 13) e reuniu moradores da região, representantes da Caixa Econômica Federal, políticos e o empresário Mauro Campos.

O AC Market é uma rede que tem um novo conceito em mercado de bairro para atender a população. A primeira loja da rede AC Market foi inaugurada em abril de 2021 no bairro Jardim Mariana, às margens da Rodovia do Contorno.

“Um empreendimento desse para sair do chão não é fácil. Ele vai desde o planejamento, da escolha do terreno, enfrenta uma prefeitura que demora séculos para aprovar um projeto. Não é simples. Planejamos um centro comercial que não deixou de acontecer. Só nesse platô devemos construir mais 800 apartamentos que foram planejados lá atrás. E vamos construir o centro comercial, mas precisamos de demanda para isso. É paulatinamente”, destacou o empresário Mauro Campos.

O proprietário da rede AC Market reafirmou que a proposta tem como meta a expansão, no futuro, do número de moradores na região do Mirante do Bosque. “Aqui existe uma atividade econômica que tem que ser rentável para se manter. Mas não é pra ganhar, é para atender. O nosso negócio é vender apartamento. Então quanto melhor atendermos, mais vamos vender, que é a nossa atividade fim. Temos um projeto aqui para mais de 40 anos, com mais de 40 mil apartamentos a serem construídos e vendidos. E temos o prazer de gerir uma empresa que é a maior construtora fluminense”, afirmou.

Presente à solenidade de inauguração, o vereador Raone Ferreira (PSB) falou sobre o significado das construções para a história de Volta Redonda. “Cresci aqui e ver hoje esse lugar sendo ocupado por cidadãos de bem, num empreendimento que gera emprego e que gera renda. É gratificante para mim, e fundamental para a nossa cidade”, disse em seu discurso o parlamentar recém-empossado, aproveitando ainda para parabenizar a iniciativa do grupo Aceplan.

“Mauro, parabéns por olhar para este lugar, por planejar um futuro e fazer acontecer. O papel de um empresário numa cidade como Volta Redonda é fundamental para promover o seu crescimento. Por isso o diálogo precisa ser fomentado, precisa ser expandido para que a gente continue buscando o melhor para a nossa cidade, em um lugar com acessibilidade, com transporte etc. Parabéns por mais empreendimento prometido e cumprido”, salientou.

O vereador Walmir Vitor (PT) seguiu a linha de seu companheiro de Legislativo, classificando a inauguração como um momento histórico para Volta Redonda. “Você, Mauro, é o cara que mais faz crescer Volta Redonda, que gera emprego, que enfrenta obstáculos e luta pela cidade. Parabéns por investir na cidade com seus imóveis e hoje com esse mercado para atender a comunidade. Respeito muito você e sei da sua importância para a sociedade de Volta Redonda”, ressaltou.