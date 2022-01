O empreendedorismo está associado à inovação social, aliando criatividade e soluções. Transforma resultado em oportunidades para novos projetos e melhorias para a sociedade. E foi a paixão pela moda que idealizou o empreendedorismo de Thatiana Rambaldi, de 39 anos.

Moradora Village Santa Helena, bairro de Volta Redonda, a Rambaldi trabalha há oito anos com moda e conciliou, ao longo desse tempo, o talento pelo negócio com outro emprego fixo no mesmo segmento. Foi em 2021 que ela precisou fazer uma escolha e decidiu investir em seu próprio sonho: uma loja física de roupas, na Vila Santa Cecília. O diferencial: a criação de sua própria marca.

“Quando vi que eu trabalhava para terceiros e estava ajudando-os a construírem seus sonhos, me deu uma balançada e pensei: preciso investir no meu negócio. Na verdade, eu trabalhava com os dois. O salário fixo me prendia muito, mas não teria jeito, ou focava 100% no meu negócio ou viveria frustrada”, revela a nova empresária.

Da criação das peças até o contato com o consumidor, é ela quem cuida de cada parte do processo. Exigente, Rambaldi busca oferecer um serviço de qualidade e que resulte na satisfação de seu público.

“Sou eu que realizo as escolhas dos tecidos, seleciono alguns modelos, levo para costureira, para que seja um diferencial de fato. É um trabalho que sempre notei que faltava em Volta Redonda, pois via muitas lojas trabalhando com os mesmos produtos, as mesmas estampas. As pessoas querem exclusividade, querem se sentir especiais”, conta.

Serviço diferenciado

A loja de Thati funciona de terça-feira a sábado, na Rua 50, na Vila Santa Cecília, e também atende as clientes por delivery. Há cinco meses, a empresária criou um site para expandir o negócio, vendendo por e-commerce (comércio eletrônico) para outras regiões do país.

“Procuro sempre não trazer muitas peças repetidas, pensando na satisfação do cliente. Trabalho também com um serviço de alfaiate diferenciado, onde eu mesma marco a peça para consertar e levo para o cliente, que paga pelo serviço, mas tem a vida facilitada”, enumera. “Também faço todo o trabalho de marketing da loja. Eu mesma faço as compras, alimento o sistema, etiqueto todas as roupas, passo, tiro fotos, alimento as redes sociais, faço telemarketing. Enfim, sou minha própria equipe”, pontua.

Empresária, casada e mãe de dois filhos, Thatiana Rambaldi ainda providenciou um tempo na agenda em busca da realização de outra meta: a faculdade de Design de Moda, que cursa a distância desde setembro do ano passado.

Projetos

Sobre pretensões futuras, a empreendedora faz grandes projeções. Para este ano, o objetivo é investir na abertura de sua própria confecção com sua marca, já de olho nas vendas por atacado.

“O apoio e a torcida da minha família fez toda a diferença. É importante dizer que o empreendedorismo melhorou em 100% minha qualidade de vida. Uma das chaves para o sucesso é a motivação e nada melhor empreender em algo que você domina, no meu caso a Moda”, afirma.

O trabalho de Thatiana e as peças exclusivas da marca Thati Rambaldi podem ser conferidos através das redes sociais, no perfil @thatirambaldimoda.

Empreendedorismo Feminino

A participação e o protagonismo das mulheres à frente dos negócios têm crescido a cada dia no Brasil, ajudando a oxigenar o mercado, diversificar pontos de vista nas tomadas de decisão e promover mais visibilidade para questões de gênero no cotidiano. Somente durante a pandemia, o número de mulheres empreendedoras no país cresceu cerca de 40% e, hoje, as lideranças femininas no mercado já somam mais de 30 milhões.

Apesar do salto, o Brasil ainda é o sétimo país do mundo em relação às mulheres empreendedoras, cujos serviços estão voltados, principalmente, para os setores de beleza, alimentação, estética e moda. Os dados são da Rede de Mulheres Empreendedoras, que atende mais de meio milhão de pessoas, oferecendo orientações sobre como abrir empresa, finanças e fortalecimento no mercado de trabalho.