Uma carreta carregada com polietileno tombou na manhã deste sábado (dia 15) na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí. O acidente aconteceu no trecho conhecido como Curva do Aterrado. Vale lembrar que o local ganhou, recentemente, um medidor de velocidade. O trecho, que tem menos de 1 km e com movimento maior de caminhões, é considerado um dos mais perigosos da estrada, com registros frequentes de acidentes.

No acidente deste sábado, o motorista, de 30 anos, sofreu ferimentos leves. Ele foi levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

O condutor teria perdido o controle da direção e o veículo acabou caindo na pista contrária. Parte da carga ficou espalhada pelo chão da rodovia, cuja pista sentido Volta Redonda está bloqueada neste momento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito segue fluindo no sistema siga e pare até que seja feita a limpeza da pista e a remoção da carreta.

Foto: Divulgação PRF