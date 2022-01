As chuvas da tarde deste domingo (dia 16) causaram quedas de árvores que resultaram na interdição de alguns trechos da Rodovia Presidente Dutra. O primeiro deles está entre os KM 276 e 286 da pista sentido São Paulo, na altura de Barra Mansa. De acordo com a concessionária CCR Nova Dutra, o trânsito está operando com tráfego lento na pista expressa e fluindo com desvio no local.

Já em Porto Real, entre os KM 298 e 286, na pista sentido Rio, o tráfego ficou interrompido pelo mesmo motivo.

Segundo a CCR, nenhum veículo foi atingido e ninguém ficou ferido. Uma equipe de conservação da concessionária já foi acionada para remover as árvores caídas.

Vale lembrar que o motorista que segue pela rodovia nesta tarde deve ficar atento por conta do temporal, de possíveis quedas de árvores e da pista molhada.