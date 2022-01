Policiais militares apreenderam no sábado (dia 15) uma grande quantidade de drogas no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí.

Segundo a PM, os agentes receberam informações de que uma carga de drogas seria entregue no local. Eles se posicionaram em um ponto estratégico e observaram dois homens em uma moto. Um deles desceu do veículo e deixou uma sacola com o material em uma área de mata. Neste momento, eles tentaram deter os suspeitos, mas, devido às condições do terreno, não conseguiram. A dupla fugiu.

Em buscas, os PMs encontraram a sacola com as drogas. A quantidade apreendida, no entanto, não foi informada.

Em outra ação, na Rua Angra dos Reis, no Morro do Gama, a PM apreendeu 264 sacolés de cocaína e 28 tiras de maconha. O material estava dentro de uma sacola escondida em uma moita. O suspeito de comercializar as drogas estava de camisa vermelha e boné branco, mas fugiu ao perceber a presença dos agentes, deixando para trás os entorpecentes.