A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) divulgou que, diante do atual cenário e prezando pelo bem-estar de todos, decidiu cancelar os próximos eventos sociais de seu calendário.

De acordo com a entidade, aqueles que desejarem a devolução do convite/mesa, devem solicitar o estorno no setor de Cultura, Esporte e Turismo da AAP-VR. “Aos que desejarem manter os convites, os mesmos serão válidos para as próximas datas”, informou o comunicado.

“Continuamos seguindo todas as medidas de prevenção e é importante que você também faça sua parte. Use máscara, realize a higiene das mãos e mantenha as vacinas em dia”, finalizou, em nota, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda.

Mais informações pelo telefone (24) 2102-1943.