A Polícia Civil de Paraíba do Sul divulgou um cartaz no Portal dos Procurados com o objetivo de encontrar um rapaz suspeito de tentativa de homicídio contra outro jovem, de 23 anos. Durante as investigações, Caio Dias de Oliveira Inácio seria o autor do crime ocorrido em 19 de dezembro do ano passado, próximo a uma linha de trem, no bairro Santa Josefa.

Um dos tiros atingiu as costas da vítima, que foi socorrida e levada a um hospital. Ele resistiu e teve alta, posteriormente. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por tráfico de drogas.

Um mandado de prisão foi expedido contra Caio e, por isso, ele já é considerado foragido.

A Polícia Civil pede o apoio da população e orienta a quem tiver informações que possam ajudar a localizar o suspeito que entre entrar em contato pelo telefone (24) 2263-2341 ou para o 190. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Foto: Divulgação