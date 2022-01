A Polícia Civil, através da 93ª DP (Volta Redonda), cumpriu nesta segunda-feira (dia 24) um mandado de prisão contra Lidiana da Silva Pinto, de 45 anos, suspeita de envolvimento em uma tentativa de homicídio junto com o marido e outro homem. O crime ocorreu no dia 27 de junho do ano passado, no bairro Conforto e, de acordo com a Polícia Civil, teve como motivação a guerra declarada entre as facções criminosas por domínio de território e venda de drogas. A vítima ficou paraplégica. A prisão de Lidiana ocorreu em uma casa, na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Siderlândia.

Foto: Divulgação