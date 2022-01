Policiais Militares do 37º BPM (Resende), com informações passadas pelo Disque-Denúncia, prenderam nesta segunda-feira (dia 24) o foragido da Justiça Brendo de Oliveira Araújo, mais conhecido pelo apelido de “Bor”, de 28 anos. Após receberem a informação de sua localização, os agentes foram até a Rua Santos Dumont, no bairro Vila Julieta, e conseguiram localizar e prender o homem, que não ofereceu resistência.

Cumprindo pena na Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, no Complexo de Gericinó, ele foi beneficiado com Indulto de Natal em dezembro de 2021, mas não retornou no prazo estipulado, que era às 22h do dia 30 de dezembro. Depois dessa data, os que não voltaram passaram a ser considerados foragidos da Justiça.

Brendo foi preso em setembro de 2015, por roubar da vítima uma caminhonete Triton, 3.2. Ela seguia de Floriano, em Barra Mansa, para Resende, quando teve que reduzir a velocidade do veiculo sob o viaduto em Floriano sendo surpreendida por Brendo e um adolescente, que anunciaram o assalto mediante violência exercida com emprego de arma de fogo.

Brendo também estaria envolvido em uma tentativa de homicídio, no dia anterior ao roubo da caminhonete, quando cerca de quatro homens armados chegaram encapuzados, no bairro Novo Surubi e começaram a efetuar disparos no local que estava cheio de pessoas. Na ocasião foi atingido o ajudante de pedreiro M.D.C. de 20 anos e um estudante de 16 anos.

Em sua ficha criminal, constam anotações por: Tentativa de Homicídio (Artigo 121, § 2º); Roubo (Artigo 157); Desobedecer a ordem legal de funcionário público (Artigo 330) e, Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la (Artigo 244-B).

A ocorrência foi encaminhada para a 89ª DP (Resende), onde foram tomadas as medidas cabíveis. O preso foi levado para uma unidade prisional e ficará à disposição da Justiça, a fim de cumprir o restante da pena.

Cabe lembrar que o Disque-Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP “Disque Denúncia RJ”