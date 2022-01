Policiais militares apreenderam, em Itataiaia, uma espingarda calibre 28, com cinco munições intactas e três estojos. A apreensão ocorreu nessa terça-feira (dia 25), na Rua Juliana Campos Neves, na Vila Esperança. A arma estava em poder de um adolescente de 17 anos, que fugiu. Ele foi abordado em atitude suspeita na rua, mas não portava nada de ilegal. Como estava sem documentos, o menor foi levado à sua residência, onde se encontrava o tio dele. Enquanto os policiais falavam com o homem, o adolescente aproveitou para fugir. O tio autorizou a entrada dos policiais na casa, quando a espingarda, com numeração raspada, foi encontrada. O tio do menor foi conduzido à delegacia de Itatiaia como testemunhas. No momento em que era feito o registro, a mãe do adolescente compareceu à delegacia e confirmou que a espingarda era de seu filho. Ele foi autuado por fato análogo à posse ilegal de arma.