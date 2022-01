Um homem armado de revólver assaltou, no fim da tarde de terça-feira (dia 25), a loja Barra Cor Tintas, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Volta Redonda. Além do dinheiro do caixa, cujo valor não foi informado, ele roubou a motocicleta Honda placa RKG-2A15, pertencente a um cliente que se encontrava no estabelecimento.

Segundo o dono do veículo, que registrou o roubo na delegacia, o assaltante vestia casaco preto e calça jeans. Também usava um boné preto e máscara facial preta. Depois de pegar o dinheiro do caixa, o criminoso encostou a arma no dono da moto, exigindo que ele entregasse a chave e o capacete. Outros dois clientes estavam na loja no momento do roubo.