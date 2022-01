O Volta Redonda fará a sua estreia no Campeonato Carioca 2022 nesta quarta-feira (dia 26), às 19h, no estádio Raulino de Oliveira, diante do Vasco da Gama. Este será o 18º campeonato seguindo do Esquadrão de Aço na primeira divisão, maior sequência da história do clube na Série A. A partida marcará também o reencontro da torcida do Voltaço com o Raulino de Oliveira, já que o último jogo com público foi no dia 8 de março de 2020, justamente contra o mesmo adversário.

Para este Estadual, o Tricolor hega com um elenco muito modificado em relação ao do ano passado. Da equipe titular que iniciou o último Estadual, apenas o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o atacante MV seguem no time. Além deles, também permanecem para esta temporada os seguintes jogadores: os goleiros Vinícius Dias e Avelino; os zagueiros Daivison, Dilsinho e Grasson; o lateral-direito: Júlio Amorim; os laterais-esquerdo Luiz Paulo e Marcinho; os volantes Muniz, Guilherme Eulálio e Pedro Thomaz; e os atacantes MV, Natan, Caio Vitor, João Vitor e Pedrinho.

Já falando sobre contratações, a diretoria tricolor apresentou onze reforços para o Estadual: o goleiro Luiz Felipe (Ex-Pérolas Negras-RJ); o lateral-direito Iury (Ex-Matonense-SP); o lateral-esquerdo Ailton Santos (Ex-Democrata de Governador Valadares-MG); o zagueiro Alemão (ex-Criciúma-SC); o volante Bruno Gallo (Ex-Palestino, do Chile); os meias Tinga (ex-Botafogo-PB), Filipe Ribeiro (Ex-Deportiva Ferroviária-ES) e Romarinho (Ex-Al-Jeel, da Arábia Saudita); e os atacantes Lelê (Ex-Maricá), Renato Matos (Ex-Banga Garzdai, da Lituánia) e Hugo Cabral (ex-All-Akhdoud, da Arábia Saudita).

O comandante Neto Colucci falou sobre a expectativa para a estreia no Campeonato Carioca de 2022. “Estreia é sempre uma partida muito diferente, ainda mais em casa e contra um clube de grande tradição como é o Vasco. Com certeza será um jogo muito estudado, de detalhes, mas espero que a gente consiga sair com a vitória, porque trabalhamos muito forte para isso. A equipe está bem equilibrada, fez boas atuações nos amistosos e jogos-treinos da pré-temporada, espero que a gente apresente um futebol de qualidade e, mais uma vez, chegar ao nosso objetivo que é uma semifinal”, projetou o técnico tricolor, que ainda falou sobre o fator casa.

“Jogo no Raulino a obrigação de ganhar é do Volta Redonda. Independentemente se é Vasco, Flamengo, que são os nossos primeiros adversários, ou qualquer outro clube. Aqui a obrigação de vencer é nossa. Claro que vamos respeitar o adversário, mas em casa precisamos pontuar, nos impor e é assim que a gente vê o futebol do Volta Redonda”, afirmou.

Ingressos

Os ingressos para a partida entre Volta Redonda e Vasco da Gama já estão sendo vendidos. O torcedor pode garantir a sua entrada através do site https://tickethub.com.br/detalhe/23798.

Já a venda física está sendo realizada nas bilheterias do setor Laranja do estádio Raulino de Oliveira, de 9h às 12h e das 13h às 17h, e na unidade do bairro Aterrado da Loteria do Meia-Meia. No dia do jogo, a venda de ingressos terá início às 16h, nas bilheterias do Raulino.

Os ingressos para a arquibancada estão sendo vendidos a R$ 60 inteira (R$ 30 meia) e para a cadeira social a R$ 80 inteira (R$ 40).

Divulgação / Voltaço