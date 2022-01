O período legislativo em Barra Mansa (quando acontecem as sessões de votação) só se inicia em fevereiro, mas nesta sexta-feira (dia 28) os vereadores se reuniram para uma votação essencial para o município. Durante sessão extraordinária, foi apreciada e aprovada a Mensagem nº2 do Executivo, que tratava da abertura de crédito adicional especial de oito milhões de reais. Este valor será utilizado no pagamento da folha suplementar de dezembro de 2021 e da de janeiro deste ano dos servidores da Educação.



A medida foi necessária pois para o orçamento de 2022 foi criado o Fundo Municipal de Educação, que vai receber e administrar todo os recursos da Educação, incluindo o pagamento dos servidores da pasta.

Entretanto, a Receita Federal ainda não concedeu o CNPJ do fundo, impossibilitando que ele faça qualquer movimentação. Assim, a mensagem apresentada pelo prefeito, permite que o recurso seja enviado à secretaria de educação, para realizar o pagamento dos servidores no tempo correto.



O presidente da câmara, vereador Luiz Furlani, destacou que a sessão extraordinária atende uma necessidade urgente da administração do município.

“Agradeço a presença dos vereadores a esta sessão extraordinária, que garante o pagamento dos servidores da Educação de Barra Mansa. Esta mensagem vem corrigir uma falha sistêmica da Receita Federal oportunizando o pagamento dos servidores da educação dentro do programado. Se não tivesse esta sessão os funcionários não poderiam receber seus vencimentos em dia”, afirmou Furlani.