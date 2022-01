Em boletim epidemiológico divulgado na quinta-feira (dia 27), a Prefeitura de Volta Redonda informou que a rede pública de saúde tem 91% dos leitos de enfermaria ocupados no para tratamento de Covid-19 no município. Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o percentual de ocupação chegou a 71%.

O número de casos também está avançando e, de 16 a 22 de janeiro, foram confirmados 2.049. Só neste ano, já foram registrados 5.195 novos casos conhecidos da doença na cidade.

Os dados dos leitos clínicos divergem do painel de monitoramento do governo do Estado, que mostra que a ocupação chegou a 100% na quinta.

O governo municipal informou que, em função do crescente número de infectados pela variante Ômicron, reabriu 10 leitos no Hospital Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, para atender pacientes com Covid-19. Apesar da abertura dos novos leitos, diferente de outros municípios da região e pelo Brasil afora, Volta Redonda não anunciou nenhuma medida restritiva de enfrentamento a essa nova e crítica fase da pandemia no país.