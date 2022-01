A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (dia 28), um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em desfavor de homem de 27 anos, condenado por roubo.

No momento da prisão, o homem prestava serviços em um box do Ceasa, em Benfica. A prisão foi realizada por policiais federais do Núcleo de Capturas da PF/RJ.

O mandado de prisão se encontrava em aberto desde 2019, por assalto aos Correios. Na ocasião, a Juíza Federal da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro determinou sua prisão definitiva pelo crime previsto no Art. 157 do Código Penal, com pena de mais de 6 anos.