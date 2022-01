Um homem identificado como Paulo César de Oliveira da Cruz, de 31 anos, morreu na manhã de quinta-feira (dia 27), após um acidente de moto, na Avenida Francisco Fortes Filho, no bairro Cidade Alegria.

O motociclista foi encontrado por moradores que caminhavam pelo calçadão do Acesso Oeste. O Corpo de Bombeiros foi ao local do acidente, mas Paulo César já estava morto. A moto, no entanto, já não se encontrava no local.

Foto: Reprodução das redes sociais