O Estado do Rio apresentou, pela primeira vez neste ano, duas regiões em bandeira vermelha. O Noroeste e a Baía da Ilha Grande, que juntas somam 17 cidades, estão com risco alto de transmissão para a Covid-19. A Baía da Ilha Grande corresponde aos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, enquanto o Noroeste abrange outros 14 municípios. No geral, o Estado do Rio de Janeiro permanece em bandeira laranja, de risco moderado para Covid-19. É o que mostra a 66ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na sexta-feira (dia 28) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Sete das nove regiões de saúde do estado – Baixada Litorânea, Centro-Sul, Médio Paraíba, Norte, Serrana e as Metropolitanas I e II – aparecem em bandeira laranja, com risco moderado. No período analisado, as internações aumentaram de 309, na SE 01, para 637, na SE 03. E os óbitos passaram de 35, na SE 01, para 157, na SE 03. Os indicadores apontaram que, no período de 18 a 25 de janeiro, a taxa de positividade para Sars-Cov-2 em testes RT-PCR foi de 64%. Na última quinta-feira (dia 27), a taxa de ocupação de leitos para Covid-19 é de 63% para UTI e 50% para enfermaria.

“A Ômicron, que é a variante em circulação, tem alta taxa de transmissibilidade, porém, com o avanço da campanha de vacinação, estamos observando que o número de casos graves e óbitos não cresceu na mesma proporção. Diante deste cenário, acionamos o nosso plano de contingência e já revertemos 338 leitos, sendo 117 UTI. Podemos converter mais leitos nos próximos dias, de acordo com a necessidade. Além disso, ampliamos a capacidade de testagem para Covid-19 e suspendemos temporariamente as cirurgias eletivas”, esclareceu o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Apesar do número de casos em janeiro de 2022 ser 181% maior que o registrado no mesmo período de 2022, o número de internações é 78,9% menor, e o número de óbitos, 1.078% menor. Os dados demonstram a eficácia da vacinação. Em janeiro de 2021, foram registrados 86.731 casos, 8.797 internações e 4.146 óbitos. Já de 01 a 27 de janeiro deste ano, foram notificados 243.756 casos, 1.849 internações e 358 óbitos.

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo). Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada localidade.

A análise faz a comparação da terceira semana epidemiológica (SE) deste ano, a SE 03 (de 16 a 22 de janeiro), com a primeira, a SE 01 (de 02 a 08 de janeiro).