Um rapaz de 23 anos foi esfaqueado a tentar separar uma briga em um bar em Patu do Alferes. A confusão ocorreu na madrugada de domingo (dia 30), no bairro Maravilha. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local conversando com testemunhas. Porém, a vítima já tinha sido socorrida e levada para o Hospital Municipal Luiz Gonzaga.

Os policiais estiveram na unidade e ouviram o jovem, que contou ter levado três facadas nas costas ao tentar apartar a briga. A vítima, no entanto, não soube informar de onde saiu a agressão.

O caso foi registrado na delegacia de Miguel Pereira e a Polícia Civil tenta identificar o autor da facada.

