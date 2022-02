Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, na segunda-feira (dia 31), seis traficantes envolvidos em homicídios no município de Três Rios. Eles foram alvos de uma operação para cumprimento de seis mandados de prisão e de quatro de busca e apreensão, com o objetivo de esclarecer um duplo homicídio cometido em novembro de 2018. Eles seriam ligados a uma facção criminosa do estado de São Paulo.

Segundo a investigação, as vítimas foram perseguidas e mortas quando trafegavam pela rodovia BR-040, em uma emboscada. O crime foi cometido em meio a uma sequência de outras mortes ocorrida no município, entre outubro e dezembro daquele ano.

O grupo também é investigado por conta de ligação com outros crimes de igual natureza, ocorridos durante os anos de 2018 e 2019, bem como com o comércio de armas e drogas na região.