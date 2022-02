Há 44 anos na Prefeitura de Volta Redonda, o engenheiro Jerônimo Teles pediu exoneração do cargo de secretário de Infraestrutura do município na segunda-feira (dia 31).

Jerônimo assumiu em janeiro de 2020, assim que o prefeito Neto tomou posse para seu quinto mandato.

Com vasta experiência, o engenheiro é ex-vereador, foi secretário nos governos Baltazar, Gothardo, em três mandatos anteriores de Neto e diretor de Projetos no IPPU no final do governo Samuca. Ele é a segunda baixa no primeiro escalão do governo Neto. Recentemente, o secretário de Fazenda também pediu exoneração .