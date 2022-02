O Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o Bangu na tarde desta quarta-feira, dia 2, em Moça Bonita. O gol tricolor foi marcado por MV e Lucas Oliveira anotou para os donos da casa.

Na próxima rodada, o Esquadrão de Aço visita o Boavista, sábado, dia 5, às 16h, no estádio Elcyr Resende.

O jogo

Em um primeiro tempo truncado, as duas equipes pouco criaram e o jogo seguiu disputado no meio campo. Com isso, a solução foi apostar nos chutes de fora da área, que não levaram muito perigo aos gols de Luiz Felipe e Paulo Henrique.

A grande chance da primeira etapa saiu nos acréscimos. Pedrinho cruzou para Lelê, que escorou para o gol, mas Paulo Henrique estava bem posicionado e fez a defesa.

Na volta do intervalo, o Volta Redonda iniciou melhor e já foi logo assustando. Em uma boa triangulação, Marcos Júnior encontrou Pedrinho, que bateu de primeira para boa defesa de Paulo Henrique. De tanto insistir, o gol saiu. Marcos Júnior encontrou MV pela direita. O atacante driblou o marcador e acertou um belo chute, abrindo o placar aos dez minutos de jogo.

Atrás no placar, o Bangu se mandou em busca do empate, mas acabava oferecendo o contra-ataque para o Voltaço. Em um deles, Hugo Cabral recebeu pela esquerda, driblou três marcadores e tocou para Mattos, que bateu forte, mas acabou travado pelo defensor.

Nos acréscimos, o Bangu emplacou uma pressão e chegou ao empate aos 52 minutos, com Lucas Oliveira, dando números finais ao confronto: Bangu 1×1 Volta Redonda.

Foto: André Moreira