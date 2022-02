Uma equipe do Patrulhamento Motorizado Especial (Pamesp) da Polícia Militar recuperou, na madrugada desta sexta-feira (dia 4), câmeras de segurança que haviam sido furtadas da Escola Municipal Jahyra Fonseca Drable, no distrito Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa. O secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, destacou a importância do policiamento.

“A Pamesp foi uma grande conquista para a área rural do nosso município, graças à parceria com o 28º Batalhão da Polícia Militar. Esse programa foi possível através do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Rural, junto com as entidades de classe, onde conseguimos estabelecer esse patrulhamento contínuo, promovendo a sensação de segurança, com isso os produtores estão voltando a pernoitar em suas propriedades. Esse trabalho tem surtido efeito, nossa área rural é muito extensa, tendo ligação com grandes rodovias, outras cidades e estados. A polícia tem realizado um serviço de inteligência, amenizando furtos e roubos, o resultado tem sido muito positivo”, destacou.

De acordo com o registro de ocorrência, após receber o comunicado sobre o furto, que teria ocorrido quinta-feira, dia 03, os agentes intensificaram o patrulhamento e foram informados sobre o possível esconderijo dos equipamentos.

Nos fundos da unidade escolar, próximo à quadra de esportes, as quatro câmeras foram encontradas. O material foi apreendido e encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.

Denúncias como esta podem ser feitas através do 190 da Polícia Militar ou pelos telefones da Guarda Municipal: (24) 3028-9339 ou 3028-9369.

Foto: Divulgação