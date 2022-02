A Polícia Civil de Barra Mansa cumpriu, na quinta-feira (dia 3), três mandados de prisão expedidos pela 1ª Vara Criminal. O primeiro deles foi cumprido no bairro Cotiara, em desfavor de Euripdes Ribeiro, o “Didio”, condenado a três anos no regime semiaberto, por tentativa de homicídio no dia 1º de janeiro de 2010, durante um churrasco de reveillon na casa do irmão. Na ocasião, houve um desentendimento entre Didio e outros dois homens, Rafael José Arruda e Mário Sérgio de Jesus, ambos feridos a facadas pelo criminoso.

Também foi preso na quinta-feira, por suspeita de tráfico de drogas, Thiago Martins de Souza. A prisão ocorreu no momento em que o rapaz chegava em casa, no bairro Siderlandia.

Já o terceiro mandado cumprido foi do suspeito pelo homicídio de Dhyedo Henrique Alves da Silva, de 24 anos, assassinado a tiros no bairro Ary Parreiras, no dia 29 de novembro de 2021. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado pela disputa entre o tráfico de drogas na região.

Os três presos serão transferidos para o sistema prisional do estado ainda nesta sexta-feira (dia 4).

Foto: Divulgação