Suspeito de envolvimento em uma rede de distribuição de pornografia infantil, um psicólogo de 29 anos teve a prisão temporária convertida em preventiva decretada pela Justiça de Volta Redonda na tarde desta sexta-feira (dia 4).

Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) efetuaram a prisão em flagrante na quarta-feira (dia 2). Ele trabalhava como psicólogo e atendia crianças em um hospital de Volta Redonda.

Os agentes investigavam uma rede de pedofilia e identificaram que o homem era responsável por repassar vídeos contendo relações sexuais com crianças, inclusive, com bebês. Existia, ainda, vídeos com animais. Os policiais foram até o hospital em Volta Redonda e prenderam o autor enquanto o mesmo atendia pacientes.

A conversão da prisão em flagrante para a preventiva tem o objetivo de evitar que o acusado possa ser liberado e cometa novos crimes, prejudique a colheita de provas ou fuja.

A investigação vão continuar para tentar identificar outros envolvimentos neste esquema de distribuição de pornografia infantil. O caso corre em segredo de Justiça.