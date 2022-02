Agentes do 22º Grupamento de Bombeiros Militar foram acionados na manhã deste sábado (dia 5) para verificar a informação de um carro submerso sob a Ponte Pequetito Amorim, na Beira Rio, em Volta Redonda. No chamado aos agentes, havia a informação de uma possível vítima presa no veículo, que ficou alagado por conta de uma inundação no local. Entretanto, o carro foi encontrado sem vítimas no local. A Guarda Municipal foi avisada para os procedimentos cabíveis.

Cabe lembrar que a via sob a ponte foi interditada pela GM na última semana. O trecho ficou tomado pela água do Rio Paraíba do Sul, que transbordou devido às chuvas. De acordo com a Guarda Municipal, não há previsão para que a via seja liberada.